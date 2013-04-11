Нужно сделать базу данных транспорта

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт2 заявки272 просмотра

Здраствуйте, нужно сделать базу данных транспортных средств :

-автобусы, микроавтобусы;

-грузовые автомобили;

-мопеды, мотороллеры, мотоциклы

-спецтехника

Базу нужно делать по марках и моделях (например марка ВАЗ-модель 2109)

Прикрепляю файл с образцом!

12 лет назад
posudevskiy
Алексей 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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