Нужно сделать базу данных транспорта

Задача довольно проста: нужно писать комментарии к достаточно понятным и всех доступным материалам. Достаточно очень кратких комментариев, поэтому тут важно лишь следующее: а) Большое количество аккаунтов. Не менее 20. Придется зарегистрироваться на реальные почтовые ...