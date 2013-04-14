posudevskiy

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- Озвучивание6 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно разместить объявления на каталогах Киевской области, досках объявлений, газетах, форумах, соц сетях. Тема металопластиковые окна - Город Белая ЦерковьСоциальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно продвинуть фотографию Вконтакте. нужен человек который будет продвигать страничку в соц. сетях.Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте, нужно прогнать сайт bkshop.com.uaСоциальные сети (SMM и SMO)нет заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте нужно сделать прогон сайта bkshop.com.ua. Имеется в формате word описания, ключевики.Социальные сети (SMM и SMO)нет заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен человек, который будет делать описания товара. Описания каждого товара 500 символов.Нужно ещё подобрать и вписывать в описания ключевики. Сайт http://bkshop.com.uaНаполнение сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужен человек, который будет делать описания товара. Описания каждого товара в районе 200-300 символов.Сайт http://bkshop.com.ua Пример: Азбука с изображениям игрушек, поможет вашему ребенку выучить все буквы украинского алфавитаКопирайтинг9 заявокЗакрыт11 лет назад
сайт http://bkshop.com.ua/ru/ нужно сделать корректировку главной статьи Корректировка главной: http://bkshop.com.ua/ru/ -подогнать её под сайт; -сделать основной уклон на детские книги ; -не забыть ...Редактирование и Корректура5 заявокЗакрыт12 лет назад
Здраствуйте, нужно сделать базу данных транспортных средств : -автобусы, микроавтобусы; -грузовые автомобили; -мопеды, мотороллеры, мотоциклы -спецтехника Базу нужно делать по марках и моделях (например марка ВАЗ-модель ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Здраствуйте - нужно внедрить из макетов PSD,2 внутрение странички на сайт под joomla. Одна из страничек форма, с выпадающими меню, которую заполняет пользователь и отправляет на E-mail администратора сайта.HTML-верстка6 заявокЗакрыт12 лет назад
Здраствуйте нужно немного подправить верстку некоторых внутренних страниц по макету Psd. Сайт http://bkshop.com.ua Сайт на JoomlaHTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
Здраствуйте нужен дизайн странички ТОП 10 http://bkshop.com.ua/ru/top-10.html и форму для заказа автокниг http://bkshop.com.ua/ru/avtoknigi.html Для сайта bkshop.com.ua Форма должна отправлять заказ автокниги, человек предварительно вводит информацию выпадающею ...Завершен12 лет назад
Здраствуйте нужно две статьи для сайта bkshop.com.ua 1 - оплата 2 - описания формы для заказа автокнигКопирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Здравствуйте нужно сделать дизайн внутренних страниц на сайте bkshop.com.ua -корзина; -каталог товара; -карточка товара; -авторизация; -поиск; -информационое меню (Оплата, Доставка, Обратная связь)Завершен12 лет назад
- $50
Здраствуйте, нужно доделать дизайн главной страницы. ШАПКУ НУЖНО ОСТАВИТЬ сайт http://bkshop.com.uaЗавершен12 лет назад
Нужно 4 иконки; Обратная связь Моя корзина Доставка Оплата И поле поиска большое от логотипа до самого края шапки с каким-то прикольным дизайном, чтобы вписывалось в дизайн логотипа, ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен12 лет назад
Описания интернет магазина для главной страницы Описание доставки Описание обратной связи сайт http://bkshop.com.ua ЧТОБЫ САТЬИ ДРУЖИЛИ С ПОИСКОВИКАМИКопирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Здраствуйте - нужно создать логотип для сайта http://bkshop.com.uaЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $80
Полностью доделать сайт bkshop.com.uaHTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
Здравствуйте требуется сделать дизайн книжного интернет магазина http://bookshop.com.ua/ - сделать шапку; - оформить нормально корзину; - форму входа - плюс вашие предложения по дизайну Указывайте кто за сколько выполнит ...Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт12 лет назад