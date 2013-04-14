posudevskiy

Алексей posudevskiy

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
ЗАКАЗЧИК

Отзывы фрилансеров

saweliy7
Ярослав 
33 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Прогнать фотографию Вконтакте
Спасибо все вовремя ! доволен сотрудничеством
Пользователь отлично справился с заданиям. Буду и в дальнейшем сотрудничать.
Ответный отзыв
Maksak
Максим 
32 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$60
10 баллов
11 лет назад
Дизайн внутренних страниц сайта
Никаких проблем в работе и с оплатой! Рекомендую.
10 балов
Ответный отзыв
netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
16 часов назад
$25
10 баллов
11 лет назад
Нужно 4 иконки и поле поиска
Отличный заказчик! Рекомендую!
Сделанно грамотно
Ответный отзыв
bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
3 дня назад
$104
10 баллов
11 лет назад
Наполнения сайта
Спасибо за приятное сотрудничество.
Очень рад что мне удалось поработать с Лерой Безлепкиной, надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
B-des
31 год
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Немного подправить верстку на Joomla
Joomla
Алексей показал себя только с лучшей стороны.Очень приятно было сотрудничать.
Человек очень хорошо верстает. ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ!!!
Ответный отзыв
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