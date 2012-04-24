Создание сайтов, мобильный приложений, back-end сервисов и многое другое
Перечень моих услуг:
-создание скриптов;
-создание сайтов "под ключ";
-создание мобильных приложений;
-написание серверов.
Знание языков и технологий HTML, CSS, MYSQL, PHP, JAVA, JavaScript, TypeScript, C#, Python.
Программирование веб-приложений на PHP+MYSQL, jQuery, NodeJS, MongoDB
Достоинства: качество кода, внимание к деталям, ответственность, умение и желание познавать новые технологии.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$200
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
3 года назад
Спасибо Андрею, все сделал качественно, в срок, рекомендую!
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество. Хороший заказчик, работем не впервые. Все прошло хорошо. Рекомендую
$100
10 баллов
4 года назад
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Приятно общатся, четкое ТЗ. Своевременная оплата. Сотрудничеством остался доволен
$400
10 баллов
5 лет назад
Отлично. Всегда на связи, исполнитель показал себя только с лучшей стороны. Исходник приложения передал )))))
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Сотрудничеством доволен. Рекомендую
$500
10 баллов
5 лет назад
Отличный разработчик. Отзывчивый и терпеливый. Все было выполнено в срок, не смотря на то, что во время разработки менялась концепция продукта. Респект за отличную работу!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Грамотное описание задачи, оплата сразу после выполнения работы. Спасибо за сотрудничество
$450
7 баллов
5 лет назад
РЕКОМЕНДУЮ. Максимально честный отзыв: Плюсы: 1. Коммуникация. Андрей очень вежливый и культурный человек, понимает с полуслова, всегда отвечает, ни разу не было игнора. Я работал со многими фрилансерами, которые просто гасятся и не отвечают. 2. Надежность: можно смело давать пароли от аккаунтов , серверов и тд. 3. За эти деньги он выполнил больше функций, чем от него требовалось. Взломали мой сервер (уже после завершения работы), и Андрей восстановил базу данных, улучшил защиту сервера) 1. Сроки: были абсолютно не те, на которые я рассчитывал изначально, проект очень затянулся. 2. Итоговая работа: требует доработки и оптимизации, дальнейшего тестирования, мессенджер очень сырой. Итог: я бы однозначно пригласил данного специалиста снова, рекомендую .Но изначально необходимо более детально все обсуждать, чтобы была не примерная, а итоговая соответствующая картина. Ну и приготовить достаточно $ :)
Ответный отзыв
Алекснадр, спасибо за доверие. Очень приятно было работать. Несмотря на то что я затянул сроки, Александр терпеливо отнесся к этому(я конечно по своей воле уступил в цене). Оплата была своевременная, более того, по моей просьбе на половине проекта сделал предоплату. Однозначно рекомендую к сотрудничеству
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22 отзыва
$1/час
от $1от 1 часа
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