РЕКОМЕНДУЮ. Максимально честный отзыв: Плюсы: 1. Коммуникация. Андрей очень вежливый и культурный человек, понимает с полуслова, всегда отвечает, ни разу не было игнора. Я работал со многими фрилансерами, которые просто гасятся и не отвечают. 2. Надежность: можно смело давать пароли от аккаунтов , серверов и тд. 3. За эти деньги он выполнил больше функций, чем от него требовалось. Взломали мой сервер (уже после завершения работы), и Андрей восстановил базу данных, улучшил защиту сервера) 1. Сроки: были абсолютно не те, на которые я рассчитывал изначально, проект очень затянулся. 2. Итоговая работа: требует доработки и оптимизации, дальнейшего тестирования, мессенджер очень сырой. Итог: я бы однозначно пригласил данного специалиста снова, рекомендую .Но изначально необходимо более детально все обсуждать, чтобы была не примерная, а итоговая соответствующая картина. Ну и приготовить достаточно $ :)