B-des

Андрей Проценко B-des

 
30 летУкраина/Черкассы
13 лет на фриланс-бирже
Был
22 дня назад
Создание сайтов, мобильный приложений, back-end сервисов и многое другое

Перечень моих услуг:

-создание скриптов;

-создание сайтов "под ключ";

-создание мобильных приложений;

-написание серверов.

Знание языков и технологий HTML, CSS, MYSQL, PHP,  JAVA,  JavaScript, TypeScript, C#, Python.

Программирование веб-приложений на PHP+MYSQL, jQuery, NodeJS, MongoDB

Достоинства: качество кода, внимание к деталям, ответственность, умение и желание познавать новые технологии.

PHPJavascriptPythonTypeScriptMySQLMongoDBHTMLCSSjQueryJava
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
vitviolli
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$200
10 баллов
3 года назад
Приложение для андроид с админкой, в которой простой конструктор форм
Спасибо Андрею, все сделал качественно, в срок, рекомендую!
Спасибо за сотрудничество. Хороший заказчик, работем не впервые. Все прошло хорошо. Рекомендую
Ответный отзыв
VMorgan
Вадим 
32 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
7 дней назад
$100
10 баллов
4 года назад
Простенькое мобильное приложение Android
Все четко и по делу, ноль лишних вопросов) приложение в G.Play даже раньше планируемого срока!
Хороший заказчик. Приятно общатся, четкое ТЗ. Своевременная оплата. Сотрудничеством остался доволен
Ответный отзыв
Shkarlet
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
$400
10 баллов
5 лет назад
Мобильное приложение Android
Отлично. Всегда на связи, исполнитель показал себя только с лучшей стороны. Исходник приложения передал )))))
Хороший заказчик. Сотрудничеством доволен. Рекомендую
Ответный отзыв
marlboro_x
Кир 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$500
10 баллов
5 лет назад
Приложение под Андройд
Отличный разработчик. Отзывчивый и терпеливый. Все было выполнено в срок, не смотря на то, что во время разработки менялась концепция продукта. Респект за отличную работу!
Отличный заказчик. Грамотное описание задачи, оплата сразу после выполнения работы. Спасибо за сотрудничество
Ответный отзыв
villivaldt
30 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$450
7 баллов
5 лет назад
Мессенджер android
РЕКОМЕНДУЮ. Максимально честный отзыв: Плюсы: 1. Коммуникация. Андрей очень вежливый и культурный человек, понимает с полуслова, всегда отвечает, ни разу не было игнора. Я работал со многими фрилансерами, которые просто гасятся и не отвечают. 2. Надежность: можно смело давать пароли от аккаунтов , серверов и тд. 3. За эти деньги он выполнил больше функций, чем от него требовалось. Взломали мой сервер (уже после завершения работы), и Андрей восстановил базу данных, улучшил защиту сервера) 1. Сроки: были абсолютно не те, на которые я рассчитывал изначально, проект очень затянулся. 2. Итоговая работа: требует доработки и оптимизации, дальнейшего тестирования, мессенджер очень сырой. Итог: я бы однозначно пригласил данного специалиста снова, рекомендую .Но изначально необходимо более детально все обсуждать, чтобы была не примерная, а итоговая соответствующая картина. Ну и приготовить достаточно $ :)
Алекснадр, спасибо за доверие. Очень приятно было работать. Несмотря на то что я затянул сроки, Александр терпеливо отнесся к этому(я конечно по своей воле уступил в цене). Оплата была своевременная, более того, по моей просьбе на половине проекта сделал предоплату. Однозначно рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
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22 отзыва
$1/час
от $1от 1 часа
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