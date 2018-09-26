Приложение под Андройд

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Завершен1 заявка188 просмотров

Нужно написать аналог www.noiz.io под Андройд на нативном java. 

Из отличий от iOS и Mac, хотим выпустить версию с ограниченным количеством звуков (3-5) и дать возможность ежемесячной подписки для получения всех звуков (более 30).

Интресуют примерные сроки и бюджет за проект целиком. 

iOSJava
7 лет назад
marlboro_x
Кир 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

B-des
31 год
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
7 лет назад
$500
10 дней
Отличный разработчик. Отзывчивый и терпеливый. Все было выполнено в срок, не смотря на то, что во время разработки менялась концепция продукта. Респект за отличную работу!
Отличный заказчик. Грамотное описание задачи, оплата сразу после выполнения работы. Спасибо за сотрудничество

Заявки фрилансеров

B-des
31 год
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
7 лет назад