Разработать мобильное приложение

  1. Биржа фриланса
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Закрыт1 заявка241 просмотр

Необходимо разработать мобильное приложение, для закрытого общение, участников в чате, в документе описание, какое приложение не обходимо https://docs.google.com/document/d/1GBsDSMe4c4ZpLYowmWZ7L2iahmmOnXDzX5FfZrolEro/edit

Просьба сориентировать по стоимости и срокам.

7 лет назад
oksanamerkulova
Оксана 
44 года
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров