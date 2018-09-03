Публиковал проект ранее. Программист выполнил проект, он был рабочий. Но был проверен только на малом количестве данных. На большом начал глючить, а программист уже не доступен. Вот текст проекта: Необходимо доработать программу ...
Разработать мобильное приложение
Необходимо разработать мобильное приложение, для закрытого общение, участников в чате, в документе описание, какое приложение не обходимо https://docs.google.com/document/d/1GBsDSMe4c4ZpLYowmWZ7L2iahmmOnXDzX5FfZrolEro/edit
Просьба сориентировать по стоимости и срокам.
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