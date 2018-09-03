Изменить вывод изображения на экране Android

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Закрыт1 заявка151 просмотр

Добрый день, команда разработчиков первых в России очков дополненной реальности MIXAR (mixar.biz) ищет специалиста Android, который сможет реализовать следующую задачу.   

Необходимо создать стерео-режим для операционной системы Android, чтобы на одном экране смартфона выводилось сразу два идентичных изображения для левого и правого глаза. В стерео-режиме должна работать бОльшая часть  приложений для Android (включая стандартные приложения, такие как лаунчер, калькулятор, google play и т. д.).   

Предполагается дублировать изображение экрана и выводить два изображения симметрично центра экрана.  

В прикреплённом файле показано, как должен выглядеть стерео-режим. 

На ютубе есть видео-ролик, демонстрирующий работу такого приложения: https://www.youtube.com/watch?v=OwPyXU3VP0Q

Приложение называется native sbs ( https://play.google.com/store/apps/details?id=com.frma.sbsp ) 

На просторах интернета были найдены некоторые исходные коды (не все): github.com/Daver2212/sbs

Android
7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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