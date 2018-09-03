Изменить вывод изображения на экране Android

Добрый день, команда разработчиков первых в России очков дополненной реальности MIXAR (mixar.biz) ищет специалиста Android, который сможет реализовать следующую задачу.

Необходимо создать стерео-режим для операционной системы Android, чтобы на одном экране смартфона выводилось сразу два идентичных изображения для левого и правого глаза. В стерео-режиме должна работать бОльшая часть приложений для Android (включая стандартные приложения, такие как лаунчер, калькулятор, google play и т. д.).

Предполагается дублировать изображение экрана и выводить два изображения симметрично центра экрана.

В прикреплённом файле показано, как должен выглядеть стерео-режим.

На ютубе есть видео-ролик, демонстрирующий работу такого приложения: https://www.youtube.com/watch?v=OwPyXU3VP0Q

Приложение называется native sbs ( https://play.google.com/store/apps/details?id=com.frma.sbsp )

На просторах интернета были найдены некоторые исходные коды (не все): github.com/Daver2212/sbs