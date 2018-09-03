Разработка приложений для iOS и Android

За основу мобильного приложения берется аналог мобильного приложения "Едадил". Подрядчик вправе не придерживаться какого-либо функционала и логики аналогичного приложения, предварительно согласовав это с заказчиком.

1. Разработка сервиса для поиска заведений поблизости с выгодными предложениями и акциями, который включает Android и IOS приложение и веб-приложение для администраторов.

2. Регистрация с верификацией по SMS.

3. Возможность рассылки Push уведомлений.

Необходимо реализовать веб-приложение, которое позволяет хранить информацию о новых пользователях в виде лог-листа.

Администратор имеет возможность:

добавлять модераторов и других администраторов в систему,

редактировать их учетные данные,

блокировать пользователей.