Нужно в приложении внести правки
Разработка приложений для iOS и Android
За основу мобильного приложения берется аналог мобильного приложения "Едадил". Подрядчик вправе не придерживаться какого-либо функционала и логики аналогичного приложения, предварительно согласовав это с заказчиком.
1. Разработка сервиса для поиска заведений поблизости с выгодными предложениями и акциями, который включает Android и IOS приложение и веб-приложение для администраторов.
2. Регистрация с верификацией по SMS.
3. Возможность рассылки Push уведомлений.
Необходимо реализовать веб-приложение, которое позволяет хранить информацию о новых пользователях в виде лог-листа.
Администратор имеет возможность:
добавлять модераторов и других администраторов в систему,
редактировать их учетные данные,
блокировать пользователей.
Заявки фрилансеров
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