Разработка приложений для iOS и Android

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт2 заявки150 просмотров

За основу мобильного приложения берется аналог мобильного приложения "Едадил". Подрядчик вправе не придерживаться какого-либо функционала и логики аналогичного приложения, предварительно согласовав это с заказчиком. 

1. Разработка сервиса для поиска заведений поблизости с выгодными предложениями и акциями, который включает Android и IOS приложение и веб-приложение для администраторов. 

2. Регистрация с верификацией по SMS. 

3. Возможность рассылки Push уведомлений. 

Необходимо реализовать веб-приложение, которое позволяет хранить информацию о новых пользователях в виде лог-листа. 

Администратор имеет возможность: 

добавлять модераторов и других администраторов в систему, 

редактировать их учетные данные, 

блокировать пользователей.

AndroidiOS
7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

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Нет заявок фрилансеров