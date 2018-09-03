IOS приложение, чата с шифрованием, по примеру Android - СРОЧНО!

Необходимо приложение для сталеплавильных участков предприятия ООО "ВКМ-Сталь". Суть приложения заключается в следующем. Дизайн главной страницы должен быть выполнен в виде паспорта плавки, который представляет из себя несколько столбцов и строк с необходимыми параметрами, которые ...