IOS приложение, чата с шифрованием, по примеру Android - СРОЧНО!

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт1 заявка192 просмотра

IOS приложение, чата с шифрованием, по примеру Android - СРОЧНО!

Оплата 400$, сроки 3-4 дня! Сегодня к ночи первый результат!

Оплата строго по факту готовности проекта, БЕЗ аванса

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AndroidiOS
7 лет назад
webcreatr
Андрей 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
28 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров