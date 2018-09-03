Кэшбэк-сервис (приложение на Android)

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Закрыт3 заявки164 просмотра

Добрый день! Нужно создать мобильное приложение к сайту megaback.ru 

В заявках указывать демократическую цену и срок.

Хотелось бы приложение, на примере: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.cbalkp.rel

Android
7 лет назад
Artem456
Артем 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров