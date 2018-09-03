Добрый день, команда разработчиков первых в России очков дополненной реальности MIXAR (mixar.biz) ищет специалиста Android, который сможет реализовать следующую задачу. Необходимо создать стерео-режим для операционной системы Android, чтобы на одном экране смартфона ...
Кэшбэк-сервис (приложение на Android)
Добрый день! Нужно создать мобильное приложение к сайту megaback.ru
В заявках указывать демократическую цену и срок.
Хотелось бы приложение, на примере: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.cbalkp.rel
Заявки фрилансеров
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