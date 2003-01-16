nwaker

Андрей Шелехов nwaker

 
43 годаУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$175
выплачено фрилансерам
13%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Автоматизация действий в андроид эмуляторе memu

    Нужно любым софтом по автоматизации сделать следующие действия 1) запустить профиль эмулятора memu через multi memu 2) запустить на открывшемся эмуляторе google chrome 3) посетить сайты из списка и закрыть эмулятор 4) повторить п 1-3 для следующего профиля

    Android
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • На BAS (bablosoft) небольшие правки скрипта

    Требуется сделать на BAS разрешение на выполнение яваскриптов гугл метрик при запрещенном яваскриппте. Явное разрешение скриптов гугл не срабатывает нужен специалист который глубже посмотрит и решит задачу.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Скрипт для BAS

    Автоматизация задачи серфинга по сайтам. 1) найти сайт в гугле по определенным ключам 2) перейти по ссылке на найденном сайте 3) сделать действие на конечном сайте Все это нужно сделать на платформе BAS https://bablosoft.com Используя уник фингерпринты через https://fingerprints.bablosoft.com

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 месяцев назад

  • 301 редирект для вордпресс

    Сделать 301 переадресацию определенных страниц (которые задаются в параметрах ) только для гугла и заходов пользователя с google.com. Использовать IP googlebot для детекта. Для пользователя обычного все неизменно. Функционал сделать как функцию и записать в ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Opencart доработка шаблона

    Необходимо изменить опцию выбора цвета товара. В карточке товара есть опция выбор цвета, необходимо чтобы была возможность загрузить фото. Также что бы при выборе цвета изменялась картинка товара. Также увеличить размер "переключатель цвета", который отображается на сайте.

    OpenCart
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Креатив для рекламы в Instagram

    Необходимо создать новогодний креатив  для магазина ( инструменты для вязания). Креатив будет использоваться для таргета в Instagram.

    Баннеры30 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Настройка Opencart

    Нужна помощь в настройке 1) Выдается ошибка в админке - нет доступа к API хотя API создан и прописан в настройках 2) при добавлении товара в корзину при редактировании корзины (увеличить или уменьшить количество товаров) пишет корзина ...

    OpenCart
    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Автоматизация действий браузера

    Нужна программа под Виндовс которая   запускает браузер, ходит по заданным сайтам, скролит и кликает мышкой. Задается рандомный временной интервал - сколько скролить один сайт, через какое время кликать по ссылкамс и т.п. Все это не в скрытом ...

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Кластеризация статей

    Создание кластерных страниц по тематике Loans на английском языке. 1) нужно составить 5-10 страниц по теме все они должны иметь разный смысл, но так или иначе связанный с главной тематикой Каждпя страница долдна быть структурирована по подзаголовкам. Для ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Cкрипт для вордпресс

    1) создается отдельная таблица постов  2) прописывается соответствие существующих постов и новых (по айди)   3) если пользователь зашел с определенного браузера или это бот - показать пост из свежесозданной таблицы 4) если пользователь зашел с любых других браузеров ...

    WordPress
    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Скрипт вывода баннера

    Нужен скрипт который рандомно при каждом заходе на страницу выводил баннер. Например при 1 заходе баннер показывается через 15 сек, при втором через 90 сек Задается время показа например от 10 до 90 секунд и в этом ...

    Баннеры2 заявки
    Закрыт
    3 года назад
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Отзывы фрилансеров
BasGenius
Денис 
19 летУкраина
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
$165
10 баллов
10 месяцев назад
Скрипт для BAS
Отличный заказчик
Отлично справился, настоящий специалист по BAS рекомендую!
Ответный отзыв
sasha_solo03
Александр 
20 летУкраина
3 года в сервисе
Был
5 дней назад
$10
10 баллов
2 года назад
301 редирект для вордпресс
Отличный заказчик, рекомендую!
Молодой парень горит своим делом! Очень качественно и быстро рекомендую!
Ответный отзыв
oldbadger
Григорий 
60 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
89 отзывов(-4)
$53
10 баллов
4 года назад
Скрипт работы с БД Wordpress
Работа полностью оплачена. И без проблем. Хоть, договаривались о безопасном платеже, но пошли другим путём: аванс + обычная оплата. И всё прошло нормально. Уже стал отвыкать от нормальных отношений. А они всё ещё есть! Всячески рекомендую. Андрей - спокойный и ответственный заказчик. Я пока не все работы завершил, но сделаю быстро. p.s, Любопытный факт. Мы работали 6 лет назад, а система подсказки не дала. Работал, как первый раз.
Порядочный человек, все сделал качественно!
Ответный отзыв
Wolfina
31 годКазахстан
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$25
10 баллов
4 года назад
Картинки для pinterest
Все супер! Оплата мгновенная!
Отлично справилась!
Ответный отзыв
kagan25
30 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
5 баллов
5 лет назад
Настроить интернет магазин на движке wp e-commerce
Заказчику была дана небольшая консультацию по вопросам относительно его проекта, но само задание мной не выполнялось (кроме устной консультации) и оплату по заданию я не получал, т.к. не до конца была ясна суть требования, которые хочет реализовать заказчик.
справился хорошо!
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