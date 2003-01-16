Нужно любым софтом по автоматизации сделать следующие действия 1) запустить профиль эмулятора memu через multi memu 2) запустить на открывшемся эмуляторе google chrome 3) посетить сайты из списка и закрыть эмулятор 4) повторить п 1-3 для следующего профиля
- Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
Нужен человек разбирающийся в google services framework для небольших правок в эмуляторе андроидаМобильные приложения2 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
Внесение небольших правок в существующий эмулятор для последующей автоматизации работы с google chromeВеб-программирование1 заявкаЗакрыт6 месяцев назад
нужен специалист по открытому коду google chrome для работы с идентификацией установокКонтекстная рекламанет заявокЗакрыт6 месяцев назад
Пишите у кого есть опыт Работы с андроид эмулятором на BAS (bablosoft) Нужно на каждый профиль сделать отдельный эмулятор и с него запустить текущий проект на BASМобильные приложениянет заявокЗакрыт6 месяцев назад
Необходимо сделать javascript который бы запрашивал разрешения на передачу некоторых параметров у мобильных устройствВеб-программирование2 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
Нужен специалист по BAS для внесения небольших правок в скрипт автоматизации браузера в частности передать Android ID в профили. Пишите расскажу деталиВеб-программирование1 заявкаЗакрыт7 месяцев назад
Нужно получить cookie google analytics посетителей сайта и записать в файлПоисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт8 месяцев назад
Требуется сделать на BAS разрешение на выполнение яваскриптов гугл метрик при запрещенном яваскриппте. Явное разрешение скриптов гугл не срабатывает нужен специалист который глубже посмотрит и решит задачу.Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 месяцев назад
Автоматизация задачи серфинга по сайтам. 1) найти сайт в гугле по определенным ключам 2) перейти по ссылке на найденном сайте 3) сделать действие на конечном сайте Все это нужно сделать на платформе BAS https://bablosoft.com Используя уник фингерпринты через https://fingerprints.bablosoft.comВеб-программирование1 исполнительЗавершен10 месяцев назад
Сделать 301 переадресацию определенных страниц (которые задаются в параметрах ) только для гугла и заходов пользователя с google.com. Использовать IP googlebot для детекта. Для пользователя обычного все неизменно. Функционал сделать как функцию и записать в ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Необходимо изменить опцию выбора цвета товара. В карточке товара есть опция выбор цвета, необходимо чтобы была возможность загрузить фото. Также что бы при выборе цвета изменялась картинка товара. Также увеличить размер "переключатель цвета", который отображается на сайте.Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо создать новогодний креатив для магазина ( инструменты для вязания). Креатив будет использоваться для таргета в Instagram.Баннеры30 заявокЗакрыт2 года назад
Нужна помощь в настройке 1) Выдается ошибка в админке - нет доступа к API хотя API создан и прописан в настройках 2) при добавлении товара в корзину при редактировании корзины (увеличить или уменьшить количество товаров) пишет корзина ...Интернет-магазины7 заявокЗакрыт2 года назад
подобрать оптимальную тему немного подправить, добавить в стиле аптеки загрузить около 10 продуктовНаполнение сайтов3 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужна программа под Виндовс которая запускает браузер, ходит по заданным сайтам, скролит и кликает мышкой. Задается рандомный временной интервал - сколько скролить один сайт, через какое время кликать по ссылкамс и т.п. Все это не в скрытом ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт2 года назад
Создание кластерных страниц по тематике Loans на английском языке. 1) нужно составить 5-10 страниц по теме все они должны иметь разный смысл, но так или иначе связанный с главной тематикой Каждпя страница долдна быть структурирована по подзаголовкам. Для ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт3 года назад
1) создается отдельная таблица постов 2) прописывается соответствие существующих постов и новых (по айди) 3) если пользователь зашел с определенного браузера или это бот - показать пост из свежесозданной таблицы 4) если пользователь зашел с любых других браузеров ...Базы данных2 заявкиЗакрыт3 года назад
Php Скрипт должен вызываться в середине php страницы задается определенный текст, который показывается только если страница загружается с определенных юзер агентов или определённых ipВеб-программирование10 заявокЗакрыт3 года назад
Нужен скрипт который рандомно при каждом заходе на страницу выводил баннер. Например при 1 заходе баннер показывается через 15 сек, при втором через 90 сек Задается время показа например от 10 до 90 секунд и в этом ...Баннеры2 заявкиЗакрыт3 года назад