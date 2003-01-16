Работа полностью оплачена. И без проблем. Хоть, договаривались о безопасном платеже, но пошли другим путём: аванс + обычная оплата. И всё прошло нормально. Уже стал отвыкать от нормальных отношений. А они всё ещё есть! Всячески рекомендую. Андрей - спокойный и ответственный заказчик. Я пока не все работы завершил, но сделаю быстро. p.s, Любопытный факт. Мы работали 6 лет назад, а система подсказки не дала. Работал, как первый раз.