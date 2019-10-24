Картинки для pinterest

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен11 заявок408 просмотров

Нужно создать 50 миниатюр чтобы залить их на pinterest. Можно находить фото в интернете, комбинировать несколько в одну, писать текст.

Тема похудение, диеты и БАДы для похудения.

6 лет назад
nwaker
44 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Wolfina
33 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$25
6 дней
Отлично справилась!
Все супер! Оплата мгновенная!

Заявки фрилансеров

Wolfina
33 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад