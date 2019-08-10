Редактирование

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Завершен13 заявок209 просмотров

Здравствуйте, нужно улучшить качество фото

6 лет назад
guest_1565363848348
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

LEBOWSKY
Николай 
43 года
7 лет в сервисе
Был
4 дня назад
6 лет назад
$1
1 день
Escrow
Спасибо Николаю за качественную работу!
Побольше бы таких заказчиков! Задача поставлена четко, недопонимания не было, оплата в срок. Всем рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

LEBOWSKY
Николай 
43 года
7 лет в сервисе
Был
4 дня назад
6 лет назад