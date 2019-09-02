Обработать фото кухни

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен18 заявок358 просмотров

Обработать 10 фотографий кухни. Обрезка, свет, блики и пр.

6 лет назад
wallik
39 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Wolfina
33 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$5
1 день
Все норм.
Все хорошо

Заявки фрилансеров

Wolfina
33 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад