Создать шарж / каррикатуру из портретного фото

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Закрыт15 заявок241 просмотр

Добрый вечер!

Нужно из фотографии сделать шарж, каррикатуру или мультяшный эффект.

В приложении PRISMA ничего интересного не нашел, там в основном свет и цвет меняется.

6 лет назад
alex_nad
39 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

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