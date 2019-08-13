Скачать фото с алиэкспресс

Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Необходимо предоставить логотипы в пнг в хорошем качестве. На данный момент у нас есть 15 логотипов в джипег, которые нужно грамотно сконвертировать для верстальщика.
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