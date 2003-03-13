Здравствуйте! Нужна обтравка пером и все. 15 фото, бюджет - 400р. Оплата на вебмани. Посмотреть можно по-ссылке https://dropmefiles.com/VjGsG Сроки - завтра до 10.00 по Киеву. Если есть желающие - сделайте одну тест фото ...
Обработка фотографий
Здравствуйте, ищу специалиста высокого класса для обработки фотографий . Оплата по договоренности. Просьба любителям не беспокоить. Связь только по эл. почте, телеграмм. Оставляйте, пожалуйста, способы связи с вами
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