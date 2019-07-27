Профессиональная обработка фотографий

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт15 заявок219 просмотров

Нужно обработать 20 фотографий. Особой ретуши не нужно,  скорее цветокоррекция и выравнивание, удлинить ноги, сделать модель немного худее.

6 лет назад
guest_15645768940845
6 лет в сервисе
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6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров