Добрый день. Нужно фото значка на ютуб канал. Это должно быть мое портретное фото (предоставлю) с полигональным артом или то, что более трэндовое сейчас. Можно в мульт-стиллистике.
Профессиональная обработка фотографий
Нужно обработать 20 фотографий. Особой ретуши не нужно, скорее цветокоррекция и выравнивание, удлинить ноги, сделать модель немного худее.
Заявки фрилансеров
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