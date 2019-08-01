Обработать фото под полигональный арт.

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Завершен4 заявки363 просмотра

Добрый день. Нужно фото значка на ютуб канал. Это должно быть мое портретное фото (предоставлю) с полигональным артом или то, что более трэндовое сейчас.  Можно в мульт-стиллистике.

6 лет назад
webmax92
Максим 
32 года
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

kalsefer
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$10
1 день
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kalsefer
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад