Нужно вырезать изображения на белый фон. Без теней. Если на фото 2 объекта(2 какие-то банки), то их нужно раделить на самостоятельные изображения. После того как все изображения вырезаны их нужно разместить строго по центру чисто ...
Нужно обработать фотографию
Вырезать человека ( задний фон сирень) и вставить на другой фон.Слегка обработать некоторые детали лица. Оплата по договорённости. Нужно сделать работу на почти отлично,. Фотографию скину на майл
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