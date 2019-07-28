Вырезать изображения на белый фон

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен11 заявок461 просмотр

Нужно вырезать изображения на белый фон. Без теней. Если на фото 2 объекта(2 какие-то банки), то их нужно раделить на самостоятельные изображения. После того как все изображения вырезаны их нужно разместить строго по центру чисто белых(#FFFFFF) квадратов размером 1024x1024px. Само изображение должно занимать значимую часть белого квадрата, но при этом иметь примерно одинаковые отступы по краям. И так сдать работу.

Ссылка на архив с изображениями

https://yadi.sk/d/5fdisEbhrsB6Aw

Вот такие примерно должны быть отступы от изображения до краёв белой подложки(предлагаем создать маску-шаблон и по ней подгонять чтобы было одинаково у всех изображений)

http://joxi.ru/zANGGyyuvWjwDr

Нужно подать окончательную заявку с ценой и сроками.

6 лет назад
pollloid
Юрий 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Retouche
51 год
7 лет в сервисе
Был
день назад
6 лет назад
$5
2 дня
Escrow
Нужно было вырезать на прозрачный фон изображения товаров и затем разместить их на чисто белом фоне по одинаковому образцу. Задание выполнено аккуратно(все границы ровные и чистые). Работа сдана в срок. Рекомендую.
Юрий, ответственный заказчик. Чётко поставленное задание. Коммуникация и оплата на высоком уровне. Сотрудничеством доволен. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Retouche
51 год
7 лет в сервисе
Был
день назад
6 лет назад
#1
Обработка фотографий