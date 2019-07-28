Нужно вырезать изображения на белый фон. Без теней. Если на фото 2 объекта(2 какие-то банки), то их нужно раделить на самостоятельные изображения. После того как все изображения вырезаны их нужно разместить строго по центру чисто белых(#FFFFFF) квадратов размером 1024x1024px. Само изображение должно занимать значимую часть белого квадрата, но при этом иметь примерно одинаковые отступы по краям. И так сдать работу.

Ссылка на архив с изображениями

https://yadi.sk/d/5fdisEbhrsB6Aw

Вот такие примерно должны быть отступы от изображения до краёв белой подложки(предлагаем создать маску-шаблон и по ней подгонять чтобы было одинаково у всех изображений)

http://joxi.ru/zANGGyyuvWjwDr

Нужно подать окончательную заявку с ценой и сроками.