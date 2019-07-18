Добрый день! Необходимо сделать обработку фото в деловом стиле. Если надо , можно поменять, размыть фон. На фото с цветами, фон обязательно поменять. Короче, надо сделать так , чтобы выглядело солидно и красиво.
Необходимо удалить лишние объекты с фото.
Можете пожалуйста убрать все стикеры и надписи на этой фоточке.
Заявки фрилансеров
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