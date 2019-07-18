Необходимо удалить лишние объекты с фото.

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт15 заявок271 просмотр

Можете пожалуйста убрать все стикеры и надписи на этой фоточке.

6 лет назад
guper20
Ксения 
25 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров