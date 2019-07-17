Сделать фотографию цветной

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт39 заявок458 просмотров

Здравствуйте. Есть дедушкина фотография с паспорта ч/б, нужно постараться сделать её цветной, убрать часть печати(синего цвета) нанесённой поверх фотографии и обработать на хорошем уровне. 

6 лет назад
guest_15635625011723
6 лет в сервисе
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6 лет назад

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