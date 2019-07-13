Изображение должно распологаться самой широкой частью на горизонтали. Мешочек удалить .
Фотошоп и дизайн превью картинки для ютуба
Отсмотреть контент в ютубе по каналам с тематикой фортнайт, выбрать интересные ракурсы и позы героев, вырезать их и на этой основе сделать похожую превью картинку на видео.
Примеры источников:
https://www.youtube.com/channel/UClIi6c2PCjaiv_ek5AqVbjA/videos
https://www.youtube.com/watch?v=e0dADsMHvrA
https://www.youtube.com/watch?v=jKTsqeghqWE
https://www.youtube.com/user/BestCodComedy
https://www.youtube.com/channel/UCHZZo1h1cI1vg4I9g2RqOUQ
https://www.youtube.com/channel/UCUPwakTy_PtUBdY1HrgqaaA
Ссылка на подробное ТЗ
https://docs.google.com/document/d/1pwpAmdITlpFtpMWmNJKXoC33rZ9b8sl2Fq1m_4_3eQ4/edit?usp=sharing
Заявки фрилансеров
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