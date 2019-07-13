Фотошоп и дизайн превью картинки для ютуба

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт9 заявок422 просмотра

Отсмотреть контент в ютубе по каналам с тематикой фортнайт, выбрать интересные ракурсы и позы героев, вырезать их и на этой основе сделать похожую превью картинку на видео.

Примеры источников:

https://www.youtube.com/channel/UClIi6c2PCjaiv_ek5AqVbjA/videos

https://www.youtube.com/watch?v=e0dADsMHvrA

https://www.youtube.com/watch?v=jKTsqeghqWE

https://www.youtube.com/user/BestCodComedy

https://www.youtube.com/channel/UCHZZo1h1cI1vg4I9g2RqOUQ

https://www.youtube.com/channel/UCUPwakTy_PtUBdY1HrgqaaA

Ссылка на подробное ТЗ

https://docs.google.com/document/d/1pwpAmdITlpFtpMWmNJKXoC33rZ9b8sl2Fq1m_4_3eQ4/edit?usp=sharing

6 лет назад
chadacomua
34 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров