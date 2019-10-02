chadacomua

Олег Киров chadacomua

 
34 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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  • Анимационный ролик для Ютуб

    Для ютуб проекта нужен видео ролик с анимацией, плана https://drive.google.com/file/d/1u1R72QWJtxGFFjFjetubB5J6qPKuYVaL/view?usp=sharing  Есть 3 варианта Работы 1. Иллюстрация под видео 2. анимация готовой илюстрации 3. Иллюстрация + анимация (на выходе мы получаем готовый ролик)  хронометраж (8 минут) количество сцен ...

    Видеомонтаж4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Анимационный Ролик

    Для Ютуб проекта нужен анимационный ролик на проект с анимационными и историями  Стиль анимации: инверсная кинематика или покадровая анимация с большим количеством статичных кадров  Пример ютуб каналы: Эрика Хантер, Это Жизнь

    Анимация6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Смонтировать видео в Adobe after effect

    Для Ютуб Канала С интересными фактами, нужно смонтировать роиллик, хронометражем до 5 минут. С использованиям, материалов со стоков, фрипик, и небольшым моушеном, картинками.

    Видеомонтаж23 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Анимационный Ролик

    Для ютуб канала с жизненными историями нужен анимационный ролик   Пример анимаци как на канале   "Жизненные истории"

    Видеомонтаж10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Илюстрация под ЮТУБ видео

    Под Анимацию для ютуб канала нужно нарисовать иллюстрацию, точнее не нарисовать. а взять с сайта фрипик, подогнать под анимацию ее

    Анимация6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Серия Анимационных Роликов Для Ютуб Канала

    Для Ютуб проекта нужен аниматор на проект с анимационными и историями Стиль анимации или инверсная кинематика или покадровая анимация с большим количеством статичных кадров Пример ютуб каналы: Эрика Хантер, Это Жизнь ...

    Анимация12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Видеомонтаж Для Ютуб кнала Игровой тематики

    Для Ютуб канала игровой тематики ищем Режиссера монтажа, Игра фортнайт ! Стиль монтажа MLG На входе вы получаете набор видеоматериала который вы отсматриваете, выбираете лучшие моменты с игры, Таки ...

    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Превью картинки

    Для Ютуб проекта нужна перью картинки, и зарисовки под посты Примеры прикрепляю на постоянной основе Есть герой, нужно будет изображать его в разных образах, ситуация и позах Так же в ...

    Иллюстрации и Рисунки10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Фоновый звук для видео на ютуб

    Под ютуб канал с анимированным персонажем Развлекательно познавательного характера, нужно сделать саунддизайн.  Музыку берем с епидемик саунд

    Аудиомонтаж16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Фотошоп и дизайн превью картинки для ютуба

    Отсмотреть контент в ютубе по каналам с тематикой фортнайт, выбрать интересные ракурсы и позы героев, вырезать их и на этой основе сделать похожую превью картинку на видео. Примеры источников: https://www.youtube.com/channel/UClIi6c2PCjaiv_ek5AqVbjA/videos ...

    Обработка фотографий9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад