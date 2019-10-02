chadacomua

Для ютуб проекта нужен видео ролик с анимацией, плана https://drive.google.com/file/d/1u1R72QWJtxGFFjFjetubB5J6qPKuYVaL/view?usp=sharing Есть 3 варианта Работы 1. Иллюстрация под видео 2. анимация готовой илюстрации 3. Иллюстрация + анимация (на выходе мы получаем готовый ролик) хронометраж (8 минут) количество сцен ...
- Видеомонтаж4 заявкиЗакрыт4 года назад
Для Ютуб проекта нужен анимационный ролик на проект с анимационными и историями Стиль анимации: инверсная кинематика или покадровая анимация с большим количеством статичных кадров Пример ютуб каналы: Эрика Хантер, Это ЖизньАнимация6 заявокЗакрыт5 лет назад
Для Ютуб канала нужен сценарий, который способен раскрыть историю, заставить сопереживать и придать социальной огласки и обратить внимания на некоторые социальные проблемы.Сценарии18 заявокЗакрыт5 лет назад
Для Ютуб Канала С интересными фактами, нужно смонтировать роиллик, хронометражем до 5 минут. С использованиям, материалов со стоков, фрипик, и небольшым моушеном, картинками.Видеомонтаж23 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно адаптировать ролики под другой язык, есть исходники с программы Toom Boom и звук. Нужно подогнать Липсинг, Визуальный ряд и текст под этот звук 15 роликов. Каждый ролик на 2 языкаАнимация1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Для анимационного ютуб канала нужны превью картинки на постоянной основе Пример превью https://www.youtube.com/channel/UCvEhAiKoDmHOPo9LuZbwnug Ваши примеры пришлите мнеИллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт5 лет назад
Для ютуб канала с жизненными историями нужен анимационный ролик Пример анимаци как на канале "Жизненные истории"Видеомонтаж10 заявокЗакрыт6 лет назад
Под Анимацию для ютуб канала нужно нарисовать иллюстрацию, точнее не нарисовать. а взять с сайта фрипик, подогнать под анимацию ееАнимация6 заявокЗакрыт6 лет назад
Для ютуб проекта нужен Сценарист на постоянной основе По типу "Историй из жизни" Примеры каналов на Ютубе Это Жизнь "Жизненные истории" "Эрика Хантер"Видеомонтаж15 заявокЗакрыт6 лет назад
Для Ютуб проекта нужен аниматор на проект с анимационными и историями Стиль анимации или инверсная кинематика или покадровая анимация с большим количеством статичных кадров Пример ютуб каналы: Эрика Хантер, Это Жизнь ...Анимация12 заявокЗакрыт6 лет назад
Для Ютуб Канала Нужен Диктор С приятным Мужским или Женским Голосом, нужен душевный голос для жизненных историйОзвучивание57 заявокЗакрыт6 лет назад
Для Ютуб канала игровой тематики ищем Режиссера монтажа, Игра фортнайт ! Стиль монтажа MLG На входе вы получаете набор видеоматериала который вы отсматриваете, выбираете лучшие моменты с игры, Таки ...Разработка игр2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Для Ютуб проекта нужна перью картинки, и зарисовки под посты Примеры прикрепляю на постоянной основе Есть герой, нужно будет изображать его в разных образах, ситуация и позах Так же в ...Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт6 лет назад
Под ютуб канал с анимированным персонажем Развлекательно познавательного характера, нужно сделать саунддизайн. Музыку берем с епидемик саундАудиомонтаж16 заявокЗакрыт6 лет назад
Отсмотреть контент в ютубе по каналам с тематикой фортнайт, выбрать интересные ракурсы и позы героев, вырезать их и на этой основе сделать похожую превью картинку на видео. Примеры источников: https://www.youtube.com/channel/UClIi6c2PCjaiv_ek5AqVbjA/videos ...Обработка фотографий9 заявокЗакрыт6 лет назад