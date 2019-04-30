Фоновый звук для видео на ютуб

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  2. Аудиомонтаж
Закрыт16 заявок355 просмотров

Под ютуб канал с анимированным персонажем

Развлекательно познавательного характера, нужно сделать саунддизайн. 

Музыку берем с епидемик саунд 

6 лет назад
chadacomua
34 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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