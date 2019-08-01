Выравнивание звука+склейка 4 аудиофайлов в один

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Аудиомонтаж
Завершен14 заявок318 просмотров

Здравствуйте. Нужно четыре аудио файла(по ~2.5 часа речи каждый) записанные с разным уровнем звука и обработкой обьединить в один с неким близким к единству оптимальным звучанием. Также отрезать звук щелчка, которым начинается первый файл.

https://drive.google.com/file/d/1dHcSoyl8tGIbiJDYKGjUcx9TiDC523Vo/view?usp=drivesdk

https://drive.google.com/file/d/1JISWpwXtRbF0F2oO5zpvc1ldXKHf2_Z1/view?usp=drivesdk

https://drive.google.com/file/d/1-S6BskdkBzqmur0BGzRhRFTU1l-WTdei/view?usp=drivesdk

https://drive.google.com/file/d/1-q7e__A7OadoopBN5GGMJXOE565pujP5/view?usp=drivesdk

6 лет назад
guest_15555703158951
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Marsique
26 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$20
1 день
Escrow
Процессом и результатом сотрудничества весьма доволен, чего и всем прочим желаю
Приятный заказчик, буду рад помочь снова (:

Заявки фрилансеров

Marsique
26 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад