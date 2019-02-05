Marsique

Александр Marsique

 
25 летРоссия/Омск
6 лет на фриланс-бирже
Был
17 дней назад
Доброго времени суток!

Меня зовут Александр, и я буду рад помочь с озвучкой Вашего текста.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
kate_kalinina
30 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
$50
10 баллов
4 года назад
Начитка текста
Оперативно и качественно. Идеальный исполнитель. Рекомендую.
Плюсы и только плюсы! Буду рад поработать вместе ещё! (:
Ответный отзыв
nurlanovn
28 летКазахстан
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва
$20
10 баллов
4 года назад
Сделать озвучку текста
Всегда очень быстро и качественно выполняет работу. Рекомендую.
Своевременная оплата и чёткое ТЗ. Всем доволен. (:
Ответный отзыв
guest_15555703158951
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Выравнивание звука+склейка 4 аудиофайлов в один
Процессом и результатом сотрудничества весьма доволен, чего и всем прочим желаю
Приятный заказчик, буду рад помочь снова (:
Ответный отзыв
odve
40 летАргентина
10 лет в сервисе
Был
день назад
$5
10 баллов
4 года назад
Озвучка
Очень оперативная и качественная работа! Благодарю и рекомендую к сотрудничеству!
Чёткое ТЗ и своевременная оплата! Рекомендую. Было приятно работать. (:
Ответный отзыв
nurlanovn
28 летКазахстан
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва
$7
10 баллов
5 лет назад
Озвучить текст до конца сегодняшнего дня. Срочно.
Выполнил буквально за пару часов. Внёс правки и сдал работу. Рекомендую!
Чёткое ТЗ, своевременная оплата. Обратная связь на уровне. Рекомендую. (:
Ответный отзыв
Озвучивание
14 отзывов
$8/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга