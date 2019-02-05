Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
4 года назад
Оперативно и качественно. Идеальный исполнитель. Рекомендую.
Ответный отзыв
Плюсы и только плюсы! Буду рад поработать вместе ещё! (:
$20
10 баллов
4 года назад
Всегда очень быстро и качественно выполняет работу. Рекомендую.
Ответный отзыв
Своевременная оплата и чёткое ТЗ. Всем доволен. (:
$20
10 баллов
4 года назад
Процессом и результатом сотрудничества весьма доволен, чего и всем прочим желаю
Ответный отзыв
Приятный заказчик, буду рад помочь снова (:
$5
10 баллов
4 года назад
Очень оперативная и качественная работа! Благодарю и рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Чёткое ТЗ и своевременная оплата! Рекомендую. Было приятно работать. (:
$7
10 баллов
5 лет назад
Выполнил буквально за пару часов. Внёс правки и сдал работу. Рекомендую!
Ответный отзыв
Чёткое ТЗ, своевременная оплата. Обратная связь на уровне. Рекомендую. (:
Озвучивание
14 отзывов
$8/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга