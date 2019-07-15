Всем привет. Ищу закадровый голос к видео, чтоб Озвучить историю одного дня в виде сказки. Направление шуточное, с возможностью импровизацией по тексту. Коротко про текст для понимания объёма. Длительность видео примерно 6-8 минут, слова ...
Озвучка
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Озвучивание1 исполнительЗавершен6 лет назад
Здравствуйте Требуется аудио запись мужского голоса для озвучки ролика для продвижения внутреннего сервиса компании. Персонаж ролика 20-35 лет. Длина ролика 1 минута 11 сек, 171 слово, язык русский. После согласования условий пришлём ...Озвучивание10 заявокЗакрыт6 лет назад
Ищу человека, который хочет заняться совместным YouTube каналом в роли актера озвучки на правах 50-50, вся выручка от канала, будет делиться поровну. Обязательно знание английского! Видео будут на развлекательную тематику по этому идеалом будет эмоциональный, ...Озвучивание18 заявокЗакрыт6 лет назад
- $50
Нужна озвучка детского мультфильма женским голосомЗавершен6 лет назад
- $13
Есть запись на диктофон нучного симпозиума, нужно транскрибировать его в текст. Звук хороший. Время записи: 60минутОзвучивание1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Женский голос для озвучкиЗавершен6 лет назад
Надо сделать стандартные звук файлы для интернет магазина, вроде "Вы позвонили в интернет-магазин..." 1. Приветствие 2. Когда не отвечают 3. Выходной день 4. Не рабочее время 5. Если что то-забыл ...Озвучивание25 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо озвучить 2 ролика по 15 секунд на английском языке и обязательно на БРИТАНСКОМ английском и с британским акцентом. Добавьте в заявку ссылку на вашу работу на EN. Так будет проще выбрать ...Озвучивание11 заявокЗакрыт6 лет назад
необходимо переозвучить инструкцию, 14 минут, самостоятельно, доп материалов в виде текста не будет. Мужской голос. Предлагайте сразу ценыЗакрыт6 лет назад
- $10
Необходимо озвучить слова в прикрепленном файле (прикрепляю в двух форматах docx и pdf, если вдруг что-то не откроется.)Завершен6 лет назад