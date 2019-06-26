Озвучить ролик длительностью 1 минута 11 сек на русском языке

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт10 заявок188 просмотров

Здравствуйте

Требуется аудио запись мужского голоса для озвучки ролика для продвижения внутреннего сервиса компании.

Персонаж ролика 20-35 лет.

Длина ролика 1 минута 11 сек, 171 слово, язык русский.

После согласования условий пришлём ролик и текст.

6 лет назад
avnazyrov
Артём 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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