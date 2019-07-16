Всем привет. Ищу закадровый голос к видео, чтоб Озвучить историю одного дня в виде сказки. Направление шуточное, с возможностью импровизацией по тексту.

Коротко про текст для понимания объёма. Длительность видео примерно 6-8 минут, слова не считал, примерно 650-750 слов, около 70 строк 12 шрифтом с полями 3 см слава и 3 см справа. Не рекламное направление, а для семейного просмотра

Желательно - Мужской голос и словесная игра юмористического направления.

Предлагайте варианты, всем отвечу.

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