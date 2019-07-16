Озвучить историю одного дня в виде сказки

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Завершен20 заявок357 просмотров

Всем привет. Ищу закадровый голос к видео, чтоб Озвучить историю одного дня в виде сказки. Направление шуточное, с возможностью импровизацией по тексту.   

Коротко про текст для понимания объёма. Длительность видео примерно 6-8 минут, слова не считал, примерно 650-750 слов, около 70 строк 12 шрифтом с полями 3 см слава и 3 см справа. Не рекламное направление, а для семейного просмотра

Желательно - Мужской голос и словесная игра юмористического направления. 

Предлагайте варианты, всем отвечу. 

Если заказ висит, значит ещё актуален

6 лет назад
OstDream
Сергей 
44 года
7 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

SavinStudio
Илья 
31 год
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$1
1 день
Escrow
Быстрый, качественный и креативный подход! Спасибо за сотрудничество, рекомендую!
Прекрасный заказчик, четкое и грамотное ТЗ, постоянная обратная связь, с оплатой никаких проблем. Рекомендую к сотрудничеству, спасибо!

Заявки фрилансеров

SavinStudio
Илья 
31 год
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад