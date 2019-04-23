Добрый день. Нужно пять миксов, как примеры музыкальных направлений свадебного диджея. Продолжительность музыкального микса 4-5 минут, в одном миксе 7-10 отрывков из музыкальных композиций. Те один отрырок в среднем ...
Нужно наложить на готовый ролик музыку и спецэффекты.
Имеется ролик до десяти минут используется большое количество титров, визуальных эффектов. Нужно подобрать музыку динамичную позитивную, нужно расставить эффекты таким образом чтоб они сопровождали и усиливали видео, ролик планируется быть готовым сегодня к вечеру, сейчас уже можно организовать частную работу при которой часть работы вместе с эффектами будет выгружаться звуковику, звуковик будет создавать свою линию и по мере сборки будет готова, окончательно ролик планируется быть готовым сегодня к вечеру и за ночь нужно будет поставить все эффекты завтра с 8 по мск нужен звуковой файл.
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