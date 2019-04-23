Нужно наложить на готовый ролик музыку и спецэффекты.

  1. Биржа фриланса
  2. Аудиомонтаж
Закрыт4 заявки193 просмотра

Имеется ролик до десяти минут используется большое количество титров, визуальных эффектов. Нужно подобрать музыку динамичную позитивную, нужно расставить эффекты таким образом чтоб они сопровождали и усиливали видео, ролик планируется быть готовым сегодня к вечеру, сейчас уже можно организовать частную работу при которой часть работы вместе с эффектами будет выгружаться звуковику, звуковик будет создавать свою линию и по мере сборки будет готова, окончательно ролик планируется быть готовым сегодня к вечеру и за ночь нужно будет поставить все эффекты завтра с 8 по мск нужен звуковой файл.

6 лет назад
nemoss
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

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