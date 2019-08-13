Здравствуйте. Нужно четыре аудио файла(по ~2.5 часа речи каждый) записанные с разным уровнем звука и обработкой обьединить в один с неким близким к единству оптимальным звучанием. Также отрезать звук щелчка, которым начинается первый файл. ...
Озвучка аудио ролика длительностью 1 мин 10 сек
требуется живая озвучка анимационной видео-презентации (мульт) длительностью 1 мин 10 сек (не text-to-speach!)
пример скину по запросу в личку, если будет интересна цена
нужны будут примеры (аудио-файлы готовых работ) для согласования с заказчиком
предпочтительно женский голос
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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