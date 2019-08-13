Озвучка аудио ролика длительностью 1 мин 10 сек

  1. Биржа фриланса
  2. Аудиомонтаж
Завершен14 заявок360 просмотров

требуется живая озвучка анимационной видео-презентации (мульт) длительностью 1 мин 10 сек (не text-to-speach!)

пример скину по запросу в личку, если будет интересна цена

нужны будут примеры (аудио-файлы готовых работ) для согласования с заказчиком

предпочтительно женский голос

6 лет назад
lisiymax
Максим 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

SavinStudio
Илья 
31 год
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$1
1 день
Escrow
Всеи сделал оперативно.
Грамотное ТЗ, постоянная обратная связь, своевременная оплата. Приятно работать. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

SavinStudio
Илья 
31 год
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад