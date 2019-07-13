Обработка фото, удаление фона и теней

Удаленная работа. Необходимо обработать фотографии, требования - сделать белый фон, убрать все лишние тени, поместить товар в середину фото, фото должно быть квадратным не менее 3000x3000 pixels, формат должен быть JPG, товар должен занимать не менее 85% от общей площади фото. Работа периодическая, будут появляться новые заказы. По цене за обработку - пишите свои предложения. Фотографий за раз необходимо будет обработать 50-100 штук.