Обработка блока фотографий в Фотошопе, работа с Шрифтами

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен14 заявок421 просмотр

Есть блок фотографий, около 100 штук. Нужно их по обработать.

Примерные задачи:

На блок из 20 картинок по шаблону нанести готовую инфографику.

Замена фона на белый.

Ретушь.

Человек, кот. делает эту работу на данный момент работает по ставке 20 рублей за фото.

На данный момент перегружен, поэтому ищем долгосрочно подмогу...

Сложные фото идут по двойному-тройному тарифу.

Ждем вашу цену как за фото, так и по желанию возможна оплата по часовому тарифу.

6 лет назад
GrenzV
47 лет
8 лет в сервисе
Был
день назад

Выбранный исполнитель

Art_team38
Артемий 
34 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$1
1 день
Escrow
Артемий зарекомендовал себя как отличный специалист. И просто надежный исполнитель.
Надёжный заказчик, с чёткой постановкой задачи и своевременной выплатой.

Заявки фрилансеров

Art_team38
Артемий 
34 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад