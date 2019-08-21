Требуется произвести ретушь (обработку) фотографий бытовой техники для дальнейшего выставления в карточку товара в интернет магазине. Примеры фото до и после в прикреплении.
Обработка блока фотографий в Фотошопе, работа с Шрифтами
Есть блок фотографий, около 100 штук. Нужно их по обработать.
Примерные задачи:
На блок из 20 картинок по шаблону нанести готовую инфографику.
Замена фона на белый.
Ретушь.
Человек, кот. делает эту работу на данный момент работает по ставке 20 рублей за фото.
На данный момент перегружен, поэтому ищем долгосрочно подмогу...
Сложные фото идут по двойному-тройному тарифу.
Ждем вашу цену как за фото, так и по желанию возможна оплата по часовому тарифу.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Обработка фотографий15 заявокЗакрыт6 лет назад
- $6
Заменить задний фон на нейтральный, цветокоррекцию сделать, приблизив фото к http://prntscr.com/cqfxgqЗавершен6 лет назад
надо на лого сайта добавить 2 полоски(красный и желтый),Завершен6 лет назад
Необходимо около 650 фото перегнать из формата raw в jpegОбработка фотографий78 заявокЗакрыт6 лет назад
Работа с пакетом фотографий. Необходимо знать азы работы в фотошопе.Обработка фотографий61 заявкаЗакрыт6 лет назад
Необходимо убрать ветку с моего лица ( я та, которая вся в чёрном )Обработка фотографий63 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $5
надо эти фото добавить на сайтеОбработка фотографий6 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо убрать водяные знаки с фото. Около 15-20 фото.Завершен6 лет назад
- $5
Задача: Собрать картинки из яндекс картинок, в 1 финишную-банер. Предоставляю названия семян, подбираете картинки в яндексе и собираете все в 1 банере. Все банеры однотипные. Пример прикрепляю. На ...Завершен6 лет назад
- $3
Необходимо обрезать несколько фотографий и разместить их на одном фоне. Ищем грамотного специалиста, готового выполнить работу за час.Обработка фотографий52 заявкиЗакрыт6 лет назад