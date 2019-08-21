Обработка блока фотографий в Фотошопе, работа с Шрифтами

Есть блок фотографий, около 100 штук. Нужно их по обработать.

Примерные задачи:

На блок из 20 картинок по шаблону нанести готовую инфографику.

Замена фона на белый.

Ретушь.

Человек, кот. делает эту работу на данный момент работает по ставке 20 рублей за фото.

На данный момент перегружен, поэтому ищем долгосрочно подмогу...

Сложные фото идут по двойному-тройному тарифу.

Ждем вашу цену как за фото, так и по желанию возможна оплата по часовому тарифу.