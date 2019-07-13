Убрать водяные знаки с фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен7 заявок266 просмотров

Необходимо убрать водяные знаки с фото. Около 15-20 фото.

6 лет назад
redialex
35 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

yaremchuk17
30 лет
8 лет в сервисе
Был
11 часов назад
6 лет назад
$3
1 день
Отличный исполнитель. Сделал все качественно и в срок!
Буду рад дальнейшему сотрудничеству. Отличный заказчик!

Заявки фрилансеров

yaremchuk17
30 лет
8 лет в сервисе
Был
11 часов назад
6 лет назад