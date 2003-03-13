Наложить вырезанную люстру на интерьер

Здравствуйте!Для выполнения моего задания необходимо перевести 516 люстр в rgb, сделать цветокоррекцию (убрать зелень с люстры и добавить золото/никель - в зависимости от исходного цвета люстры), наложить на интерьер и вырезать 2 фрагмента, на выходе получаем:

1) люстру в интерьере. Картинка должна быть 1000х1000 пикс, 72/пикс на дюйм, люстра или бра должны быть расположены на интерьеры, как если бы реально были на нем. Люстры надо прикрепить к потолку, бра - к стене. Все бра в моей подборке около 30 см в высоту. Если вам попадается люстра с ВЫРЕЗАННЫМ хрусталем, помещайте ее на ОДНОРОДНЫЙ СВЕТЛЫЙ/БЕЛЫЙ фон

2) фрагмент каркаса, 1000х1000 пикс, 72/пикс на дюйм

3) фрагмент каркаса с лампами, 1000х1000 пикс, 72/пикс на дюйм

516 штук люстр, обработка одного исходника 35 руб = 18060 руб. Оплата по частям. Полное ТЗ высылаю на почту.Пробное задание обязательно, необходимо будет обработать 10 люстр, как указано выше и выслать мне на почту. В ответ я вышлю правки.

В комментариях пишите пожалуйста свою почту, на нее вышлю пробное задание.