Убрать на фотографиях задний фон

$4
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт32 заявки364 просмотра

Есть несколько фото хорошего качества, например, http://joxi.ru/Grqp5qpi4KP1ZA) (дам исходники) 

Нужно убрать задний фон, чтобы остался только силуэт 

6 лет назад
atlantica
Светлана 
34 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров