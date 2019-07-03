Есть PSD файл с текстами страниц. Надо поменять размер файла (сделать все больше пропорционально) и добавить на все страницы рамку от iphone (рамку дам). На выходе должен быть PSD файл и страницы сгенерированные. Потом еще ...
Убрать на фотографиях задний фон
Есть несколько фото хорошего качества, например, http://joxi.ru/Grqp5qpi4KP1ZA) (дам исходники)
Нужно убрать задний фон, чтобы остался только силуэт
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