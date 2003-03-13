Предметная ретушь. Пакетная обработка. Повторение пресета

Два архива: "original" и "studio"

Нужно чтобы цвета фотографий из архива "studio" были точно такими же, как и в архиве "original". Нужно максимальное сходство - повторить пресет/создать новый/любыми способами

Цена 50-100 за фотографию, чем больше сходство, тем выше цена.

архивы скину в telegram: dankosrst

также архивы по ссылке: https://drive.google.com/open?id=1NnBUDZnZvjdKSpKO7M9XEttS8OqgM3I0