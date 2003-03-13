Здравствуйте Нужно обрисовать фото (городской пейзаж), в заданных цветах (есть таблица объект=цвет), чтобы получить контуры объектов. На некоторых фото много мелких, нечетких объектов. Пример вышлю исполнителю. Требование: ...
Предметная ретушь. Пакетная обработка. Повторение пресета
Два архива: "original" и "studio"
Нужно чтобы цвета фотографий из архива "studio" были точно такими же, как и в архиве "original". Нужно максимальное сходство - повторить пресет/создать новый/любыми способами
Цена 50-100 за фотографию, чем больше сходство, тем выше цена.
архивы скину в telegram: dankosrst
также архивы по ссылке: https://drive.google.com/open?id=1NnBUDZnZvjdKSpKO7M9XEttS8OqgM3I0
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $15Обработка фотографий1 исполнительЗакрытнет даты
есть примерно 10 фотографий, которые в дальнейшем будут использоваться для полиграфии надо обработать, сделать монтаж тематика кемпинг авто, авто на природе нужен качественный монтаж / обработка рассматриваются исполнители только ...Обработка фотографий18 заявокЗакрыт6 лет назад
нужно обработать фотку. 1. вырезать человека и вставить на другой фон. 2. слегка обработать лицо, что бы норм выглядело. по поводу оплаты. (если о вас есть отзывы, то я сделаю ...Обработка фотографий56 заявокЗакрыт6 лет назад
Собственно в названии проекта и заключена его суть. Требуется скачать 10 указанных заказчиком фото. Работа подойдет тем, у кого есть постоянная подписка на этом стоке. Ссылки на фото сброшу исполнителю. Спасибо.Завершен6 лет назад
Доброго дня! Есть фото ребенка для загранпаспорта сделанная на телефон Нужно быстро сделать макет 10 на 15 см в котором будет 4 изображения 35 х 45 мм (с линиями ...Обработка фотографий4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте) Нужен мастер по обработки фотографий в фотошопе. Высокое мастерство за разумные деньги. Срочно . 150 фото. Подробности обработки в личку напишу. Строго!!!! только настоящих мастеров своего дела просьба побеспокоиться. ...Завершен6 лет назад
Нужно на 6-ти скриншотах поменять несколько цифр. Полная идентичность цветов не требуется. Скриншоты будут распечатываться на черно-белом принтере, поэтому достаточно похожей тональности цвета, чтобы тон серого на черно-белой распечатке был идентичным. На ...Обработка фотографий15 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется обработать фотку. Убрать задний фон, выставить какой нибудь серый фон, немного подкорректировать. Фото для резюме само фото: ФотоЗавершен6 лет назад
- $5
Необходимо в фоторедакторе убрать одни надписи и сделать другие, все очень просто (всего 4 слова)Закрытнет даты
- $15
Требуется оживить фото, чтобы также не было крупных пикселей. Оплата киви, ЯД. Сроки - завтраЗавершен6 лет назад