Предметная ретушь. Пакетная обработка. Повторение пресета

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт11 заявок194 просмотра

Два архива: "original" и "studio"

Нужно чтобы цвета фотографий из архива "studio" были точно такими же, как и в архиве "original". Нужно максимальное сходство - повторить пресет/создать новый/любыми способами

Цена 50-100 за фотографию, чем больше сходство, тем выше цена.

архивы скину в telegram: dankosrst

также архивы по ссылке: https://drive.google.com/open?id=1NnBUDZnZvjdKSpKO7M9XEttS8OqgM3I0

6 лет назад
westgr
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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