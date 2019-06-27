Обработка фотографий

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт18 заявок648 просмотров

есть примерно 10 фотографий, которые в дальнейшем будут использоваться для полиграфии

надо обработать, сделать монтаж

тематика кемпинг авто, авто на природе

нужен качественный монтаж / обработка

рассматриваются исполнители только с наличием качественного портфолио

подробности в личку

6 лет назад
ugs-light
Ирина 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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