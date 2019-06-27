Обработка фотографий

Нужно на 6-ти скриншотах поменять несколько цифр. Полная идентичность цветов не требуется. Скриншоты будут распечатываться на черно-белом принтере, поэтому достаточно похожей тональности цвета, чтобы тон серого на черно-белой распечатке был идентичным. На ...