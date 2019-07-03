Высокое качество обработки фотографий. Цветозамещение.

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен5 заявок225 просмотров

Здравствуйте)

Нужен мастер по обработки фотографий в фотошопе.

Высокое мастерство за разумные деньги. Срочно .

150 фото. 

Подробности обработки в личку напишу.

Строго!!!! только настоящих мастеров своего дела просьба побеспокоиться.

С уважением Андрей Савин

6 лет назад
CA888
55 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Retouche
51 год
7 лет в сервисе
Был
2 дня назад
6 лет назад
$10
2 дня
Escrow
Александр отличный мастер) Все согласно договоренностей отличное выполнение, в оговоренный срок и за адекватную стоимость. Четкая коммуникация при выполнении проекта. Старался сделать, как можно лучше. Вот с кого брать многим фрилансерам пример. Рекомендую и продолжаю работать с Александром дальше. СПАСИБО)
Андрей порядочный и ответственный заказчик. Грамотно и с уважением выстраивает сотрудничество с исполнителем. Постоянно на связи. Оплата мгновенно. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Retouche
51 год
7 лет в сервисе
Был
2 дня назад
6 лет назад
#1
Обработка фотографий

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