Высокое качество обработки фотографий. Цветозамещение.

Александр отличный мастер) Все согласно договоренностей отличное выполнение, в оговоренный срок и за адекватную стоимость. Четкая коммуникация при выполнении проекта. Старался сделать, как можно лучше. Вот с кого брать многим фрилансерам пример. Рекомендую и продолжаю работать с Александром дальше. СПАСИБО)