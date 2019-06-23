Сделать стену без грязи, потертостей и проч. Как "недавно покрасили". Текстуры/тени сохранить близкими к оригиналу. Дыру в стене под поручнями - тоже убрать. Должно оставаться хорошее, но естественное впечатление.
Обработка портрета
Добрый день!
Сделал фото на старую зеркалку напротив белой стены. Это фото нужно обрезать для аватарки в линкдин. Убрать блеск с кожи, красный оттенок лица, немного загладить кожу, убрать тень на стене и сделать белый более белым, фокусировку, контрастность. Я в этом сам слабо разбираюсь, больше на ваше усмотрение. В общем цель чтобы фотография получилась максимально профессиональной на уровне студийного фото насколько это возможно из исходника. Напишите если вам интересно и вашу цену. Спасибо.
Фото во вложении.
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