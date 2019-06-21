Обрабока картинков

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Закрыт19 заявок238 просмотров

Здравствуйте!

Надо вырезать модель двери и вставить в подходящий интерьер. 

Пример до обработки: https://yadi.sk/i/t4kfbSjve-Z7yQ

После обработки: https://yadi.sk/i/gaqHZvN_TCWXGg

Предлагайте свои цены за обработка каждой модели. Спасибо за внимание.

6 лет назад
Mirodil
25 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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