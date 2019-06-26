Обработка документов в ФШ

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен17 заявок731 просмотр

Необходимо наложить рисунки на документ и и готовый перевести в формат PDF. Исходники дадим потом.

6 лет назад
nicnamic
55 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

dnatalia
Наталья 
34 года
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад
$5
1 день
Рекомендую
Рекомендую! Ответы быстрые, оперативные правки при надобности.

Заявки фрилансеров

dnatalia
Наталья 
34 года
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад