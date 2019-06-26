Нанести название бренда на 12 фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен8 заявок313 просмотров

Здравствуйте.

На 12 фотографиях надо нанести название бренда на товар - пример в приложении (плюс пример одного из сложных ракурсов). Вариант оформления на ваш вкус - главное, чтобы выглядело, как-будто бренд нанесен при производстве, а не в фотошопе. Также на 1 фотографии надо будет нанести бренд на упаковку, а на 4 - переписать уже имеющийся текст в едином стиле.

Указывайте, пожалуйста, цену и сроки.

6 лет назад
Brim
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

4351katya
57 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$10
1 день
Качественно и быстро. Спасибо :)
Приятно было работать, рекомендую.

Заявки фрилансеров

4351katya
57 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад