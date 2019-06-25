Нужно на 6-ти скриншотах поменять несколько цифр. Полная идентичность цветов не требуется. Скриншоты будут распечатываться на черно-белом принтере, поэтому достаточно похожей тональности цвета, чтобы тон

серого на черно-белой распечатке был идентичным.

На 6-ти прикрепленных скриншотах я красным в Пэинте указал,что на что нужно заменить.

С фрилансером, с которым договорюсь, вышлю чистые скриншоты для работы. Сделать нужно оперативно.