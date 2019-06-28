Обработать фото: Сделать на белом фоне

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен5 заявок374 просмотра

Источник фото: https://fex.net/s/bep9yab

Пример фото к обработке: http://joxi.ru/82QgYzOTwNMz7r

Хороший результат обработки: http://joxi.ru/1A5gz6XTDx57Zm    http://joxi.ru/p27G5dbIKbRYO2

Всего 29 фото

Оплата: 0,2$ за фото. 

В случае успешного сотрудничества, гарантируем регулярные блоки похожих работ, каждые 1-2 месяца.

Техническое задание:

1. Очистить серый фон на кристально белый (допустимо оставить естественную тень). Сделать это нужно без резких переходов, сохранив реальность фото. После обработки фото должны остаться без видимых, грубых следов обработки (банально, но факт уточняю).

2. Важно не менять структуру фото в папках. 

3. Если фото, есть очевидно лишние белые рамки, подрежте их кропом. 

4. Фото на выходе нужны в размере 1500x1500 px.

6 лет назад
HitiStudio
30 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

kabanchaka
Юлия 
40 лет
7 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
6 лет назад
$6
1 день
Escrow
все отлично. рекомендую
Рекомендую, отличный заказчик.

Заявки фрилансеров

kabanchaka
Юлия 
40 лет
7 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
6 лет назад

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