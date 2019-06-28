Сделать стену без грязи, потертостей и проч. Как "недавно покрасили". Текстуры/тени сохранить близкими к оригиналу. Дыру в стене под поручнями - тоже убрать. Должно оставаться хорошее, но естественное впечатление.
Обработать фото: Сделать на белом фоне
Источник фото: https://fex.net/s/bep9yab
Пример фото к обработке: http://joxi.ru/82QgYzOTwNMz7r
Хороший результат обработки: http://joxi.ru/1A5gz6XTDx57Zm http://joxi.ru/p27G5dbIKbRYO2
Всего 29 фото
Оплата: 0,2$ за фото.
В случае успешного сотрудничества, гарантируем регулярные блоки похожих работ, каждые 1-2 месяца.
Техническое задание:
1. Очистить серый фон на кристально белый (допустимо оставить естественную тень). Сделать это нужно без резких переходов, сохранив реальность фото. После обработки фото должны остаться без видимых, грубых следов обработки (банально, но факт уточняю).
2. Важно не менять структуру фото в папках.
3. Если фото, есть очевидно лишние белые рамки, подрежте их кропом.
4. Фото на выходе нужны в размере 1500x1500 px.
Выбранный исполнитель
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