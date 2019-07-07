Создать фото для объявлений Яндекс Директа

Добрый день!

Нужно создать 22 фото фото для 11 объявлений Яндекс Директа (РСЯ) (тематика кондиционеры) (по 2 шт. на каждое объявление), примерно как во вложении.

Логотипы брендов и компании - предоставлю.

Примеры работ, цена и сроки исполнения от Вас обязательно.

Заранее спасибо!