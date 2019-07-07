Создать фото для объявлений Яндекс Директа

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  2. Обработка фотографий
Завершен5 заявок243 просмотра

Добрый день!

Нужно создать 22 фото фото для 11 объявлений Яндекс Директа (РСЯ) (тематика кондиционеры) (по 2 шт. на каждое объявление), примерно как во вложении.

Логотипы брендов и компании - предоставлю.

Примеры работ, цена и сроки исполнения от Вас обязательно.

Заранее спасибо!

6 лет назад
matog
Давид 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
42 отзыва

Выбранный исполнитель

taywin
39 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$23
2 дня
Escrow
Татьяна, умничка, все сделала очень качественно и в срок! Предложила интересные варианты. Рекомендую!
С Давидом поработали легко, конструктивно и оперативно. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

taywin
39 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад