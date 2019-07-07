Здравствуйте) Нужен мастер по фотошопу. Детальная работа с фотографией. Цвет, тени, структура товара. 110 фото обработать согласно ТЗ. Качество работ ВЫСОКОЕ. За адекватную стоимость...срочно!!!! Ждать ответа буду только 1 час. ...
Создать фото для объявлений Яндекс Директа
Добрый день!
Нужно создать 22 фото фото для 11 объявлений Яндекс Директа (РСЯ) (тематика кондиционеры) (по 2 шт. на каждое объявление), примерно как во вложении.
Логотипы брендов и компании - предоставлю.
Примеры работ, цена и сроки исполнения от Вас обязательно.
Заранее спасибо!
Выбранный исполнитель
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