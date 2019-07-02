Техническая обработка фото = обтравка/обрисовка (Photoshop)

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт18 заявок388 просмотров

Здравствуйте

Нужно обрисовать фото (городской пейзаж), в заданных цветах (есть таблица объект=цвет), чтобы получить контуры объектов.

На некоторых фото много мелких, нечетких объектов.

Пример вышлю исполнителю.

Требование:

- Внимательность к мелочам

- Пунктуальность

- Быть на связи

- Высокая скорость работы

- Знание фотошоп

Количество: 20 шт

Срок: 2 дня

6 лет назад
irina-osipova
Ирина 
44 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров