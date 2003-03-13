Отрисовка стикеров по фото человека

Необходимо нарисовать стикеры по фото человека. Фото человека вышлю отдельно. В прикрепленном файле - референс по стилю, в котором надо рисовать! Важно, чтоб стиль был таким или максимально похожим на референсы!!!ТЗ:* Иллюстрация, сделанная в графическом редакторе* Размер квадрат 512x512 пикселей (либо одна сторона — 512 пикселей, другая — 512 или меньше)* Изображение не должно весить больше 100 КБ* Добавить к изображению белую обводку и теньСделать в двух форматах:* Формат PNG (прозрачный фон)* Формат JPG (белый фон)