Изменить размеры PSD файла

Есть PSD файл с текстами страниц. Надо поменять размер файла (сделать все больше пропорционально) и добавить на все страницы рамку от iphone (рамку дам). На выходе должен быть PSD файл и страницы сгенерированные. Потом еще нужны будет сделать все тексты на другом языке, но это отдельно уже потом.

В PSD порядка 35 страниц плюс попапы, которые в принципе можно неменять только тексты сделать крупнее.

Вместо 640 пикселей по высоте, должен быть где то 950. Файл скинув личку для оценки, работа срочная